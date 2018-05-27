В России повысили компенсации за задержки международных авиарейсов

В России с 27 мая вступили в силу новые поправки в Воздушный кодекс РФ, которые позволяют пассажирам получать повышенную компенсацию в случае потери багажа или задержки международного рейса, сообщают РИА Новости.

По обновленным стандартам, за задержку рейса теперь установлена максимальная ответственность авиакомпаний перед пассажирами в размере около 360 тыс. рублей. В прошлом эта сумма была равна максимум 25 рублей за час задержки.

Предельный размер компенсации за утерянные вещи ранее составлял 600 рублей за каждый 1 кг пропажи, сейчас общая компенсация может достичь 90 тыс. рублей.

Кроме того, с 4 июня 2018 года вступает в силу закон «О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации», который позволит авиакомпаниям записывать имена авиадебоширов в черные списки и отказывать им в перевозке. Основанием для внесения в черный список станут следующие нарушения: невыполнение распоряжений командира воздушного судна, хулиганство на борту и совершение действий, угрожающих безопасной эксплуатации самолета. Имена и фамилии буйных пассажиров будут храниться в течение одного года.

По материалам «ДП»