В Петербурге прошла торжественная церемония спуска линейного корабля «Полтава» — фоторепортаж

Проект по воссозданию корабля в натуральную величину появился в 2012 году, и сегодня, в День Петербурга, первый крупный корабль Балтийского флота – 54-пушечный линейный корабль 4-го ранга «Полтава» спустили на воду.

История «Полтавы» началась еще в 1712 году: Петра I сам принимал участие в строительстве и проектировании корабля, который стал первым крупным военным судном, построенным в Петербурге, он входил в состав Балтийского флота и принимал непосредственное участие в нескольких военных компаниях.

Ранее Собака.ru побывала на верфи исторического судостроения, где непосредственно проходило масштабное воссоздание линкора «Полтава».