Топ-менеджеры «Вымпелкома» и АФК «Система» на форуме ПМЭФ выступили в поддержку Дурова и Telegram

Управляющий директор АФК «Система» Алексей Катков и вице-президент «Вымпелкома» Михаил Якушев на Петербургском международном экономическом форуме поддержали основателя Telegram Павла Дурова.

«Есть очень много вопросов, которые требуют изучения. Например, как наш российский программист [Павел Дуров], парень, который основал такой интересный ресурс как «ВКонтакте», становится экстремистом и террористом?», — сказал Якушев, после чего в зале для бизнес-завтрака ПМЭФ прогремели аплодисменты.

Михаил Якушев назвал ситуацию с блокировкой Telegram показателем того, что российские власти не учитывают экспертное мнение профессионалов. Далее Алексей Катков управляющий директор АФК «Система» поддержал Якушева и заявил, что необходимо создавать условия для того, чтобы молодые профессионалы не уезжали за границу.

«Если не поменять людей, ничего не поменяется. То, что говорил Михаил [Якушев] про Дурова: вместо того чтобы [поддерживать] людей, которые готовы все это менять, быть активными пионерами, мы их выдавливаем и ставим в условия, которые становятся максимально некомфортными», — отметил Алексей Катков.