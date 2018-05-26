На шпиле Лахта Центра транслируют поздравление с Днем города, зашифрованное азбукой Морзе
Лахта Центр показал поздравление с Днем города азбукой Морзе. Видеозапись опубликована на официальном Youtube-канале компании. «Виват, Петербург 315!», — такое послание можно будет увидеть на шпиле небоскреба в воскресенье, 27 мая.
Многофункциональный комплекс Лахта Центр на Лахтинском проспекте введут в эксплуатацию в 2018 году, после чего туда заедет штаб-квартира «Газпрома». Общая площадь МФК составляет около 400 тыс. м2. Строительство началось в 2012 году. В октябре 2017 года небоскреб преодолел отметку 384 м и стал самым высоким в Европе, проектная высота здания составляет 462 м.
По материалам «ДП»
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