На шпиле Лахта Центра транслируют поздравление с Днем города, зашифрованное азбукой Морзе

Лахта Центр показал поздравление с Днем города азбукой Морзе. Видеозапись опубликована на официальном Youtube-канале компании. «Виват, Петербург 315!», — такое послание можно будет увидеть на шпиле небоскреба в воскресенье, 27 мая.

Многофункциональный комплекс Лахта Центр на Лахтинском проспекте введут в эксплуатацию в 2018 году, после чего туда заедет штаб-квартира «Газпрома». Общая площадь МФК составляет около 400 тыс. м2. Строительство началось в 2012 году. В октябре 2017 года небоскреб преодолел отметку 384 м и стал самым высоким в Европе, проектная высота здания составляет 462 м.

По материалам «ДП»