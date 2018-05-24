Иммерсивный проект Патласова, цирковые уроки от «Упсала Цирка» и многое другое на фестивале «Белые ночи в Галерее»

С 1 по 12 июня в ТЦ «Галерея» пройдет фестиваль искусств «Белые Ночи в Галерее». Театр, музыка, арт, поэзия и творчество станут флагманскими направлениями Фестиваля и объединят любителей современного искусства.

В программу мероприятия вошли иммерсивный диджитал-проект «Галерея = Галерея» номинанта премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Михала Патласова, в котором зритель путешествует по фестивалю и с помощью специального мобильного приложения знакомится к незримым языком моды, постановка Театра.Doc «Никто. Не узнает. Ничего. Никогда», посвященная феномену тайны, рассказ о русском культурном коде в поэтической постановке Театра ТРУ и музыкальный спектакль «Танцплощадка» с Алисой Гребенщиковой в главной роли.