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Фото дня: табличка «Летний сад» с ошибкой в переводе на английский

Петербуржцы обратили внимание на указатель для иностранных туристов на Суворовской площади. На табличке, установленной к предстоящему ЧМ-2018, вместо Summer Garden ("Летний сад") написали с ошибкой Sammer Garden. 

К мундиалю подготовились и в петербургском метрополитене: объявления станций в подземке дублируют на английском. Это значительно облегчит процесс передвижения по городу для иностранных туристов и болельщиков, приехавших на ЧМ-2018.

Напомним, с 21 по 27 июня 2018 года за вход на территорию Летнего сада в Петербурге будут брать плату. Это связано с проведением фестиваля «Императорские сады России», который в 2018 году переедет из Михайловского сада. Цена за входной билет пока не установлена. 

Фото:  Алексей Смыченко


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