Фото дня: табличка «Летний сад» с ошибкой в переводе на английский

К мундиалю подготовились и в петербургском метрополитене: объявления станций в подземке дублируют на английском. Это значительно облегчит процесс передвижения по городу для иностранных туристов и болельщиков, приехавших на ЧМ-2018.

Напомним, с 21 по 27 июня 2018 года за вход на территорию Летнего сада в Петербурге будут брать плату. Это связано с проведением фестиваля «Императорские сады России», который в 2018 году переедет из Михайловского сада. Цена за входной билет пока не установлена.

Фото: Алексей Смыченко