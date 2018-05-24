В День города петербургское метро будет работать круглосуточно

В День города метро Петербурга будет работать круглосуточно. Об этом пресс-служба предприятия сообщила 24 мая.

«В период проведения праздничных мероприятий в ночь с 26 на 27 мая 2018 года (День города) Петербургский метрополитен будет работать без перерыва», – заявили в подземке.

Для пассажиров будут недоступны лишь некоторые вестибюли. На тех станциях, где существуют два выхода («Проспект Ветеранов», «Ленинский проспект», «Московская» и т. д.), откроют только по одному. Не примут пассажиров и «Достоевская» со «Спасской», но горожане смогут воспользоваться другими станциями этих пересадочных узлов.

С двух ночи до половины пятого кассы не будут продавать проездные билеты на основе БСК, также невозможна будет активация интернет-платежей. Пройти на станции можно будет по жетонам и электронным проездным.

Напомним, ранее Смольный обещал, что новые станции метро «Новокрестовская» и «Беговая» откроют ближе ко Дню города. Как выглядит «Беговая» за несколько дней до открытия можно посмотреть здесь.

По материалам «Фонтанки»