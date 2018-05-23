В Пулково открыли первую очередь краткосрочной бесплатной парковки для автомобилистов, сообщили в пресс-службе управляющей компании аэропорта «Воздушные ворота Северной cтолицы».

Стоянка находится в 3 км от пассажирского терминала и располагается на Пулковском шоссе, сразу после автозаправки и поста ДПС. Ее вместимость — 120 парковочных мест. Парковка будет работать круглосуточно. Она предназначена для тех, кто приехал заранее встречать пассажиров, или если самолет задержался. Находиться машины здесь смогут до трех часов.

«Понимая важность проекта, мы приняли решение вводить объект поэтапно и открыть для доступа водителей первый участок уже в мае в преддверии высокого летнего сезона», — заявил генеральный директор ВВСС и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга » Владимир Якушев.

По мнению Якушева, парковка разгрузит площадь перед терминалом и поможет снизить число нарушителей, которые незаконно занимают проезжую часть и выделенные полосы общественного транспорта, мешая другим участникам дорожного движения и проезду спецтехники. В будущем зону бесплатной парковки планируют расширить.

Ранее стало известно, что ПМЭФ-2018 изменит схему движения транспорта в районе аэропорта Пулково. Так, с полуночи 22 мая автобусы маршрутов № 39, 39Э будут забирать и высаживать пассажиров без заезда на нижний и верхний пандусы Центрального пассажирского терминала. Посадка и высадка будет происходить на парковке для туристических автобусов на привокзальной площади терминала Пулково-2. Автобусы № 13, 13А, К-13, К-213 на привокзальную площадь заезжать не будут. Автобусам № 187, 187а, К-299 с 24 по 26 мая запретят остановку на пункте «Шушарская дорога» на Петербургском шоссе.

По материалам «ДП»