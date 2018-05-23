Конюшенную площадь перекроют на два месяца из-за ЧМ-2018

Конюшенную площадь закроют на два месяца из-за предстоящего ЧМ-2018. На площади расположится фан-зона болельщиков FIFA. Движение вокруг нее перекроют с полуночи 24 мая по 26 июля. С 30 мая по 9 июня и с 16 по 26 июля также перекроют движение по Царицынскому проезду и четной стороне Большой Конюшенной на участке от Шведского переулка до Конюшенной площади.

В Смольном также сообщили, что 10 июня по 15 июля движение по набережной Мойки в сторону Лебяжьей канавки будет односторонним. Помимо этого будет перекрыто движение по четной стороне Большой Конюшенной на участке до Конюшенной площади, Царицынскому проезду и по набережной реки Мойки на участке до Аптекарского переулка.

С 10 июня по 15 июля будет введен пропускной режим для движения по набережной канала Грибоедова, Большой Конюшенной и Конюшенному переулку.

Ранее стало известно, что в фан-зоне на Конюшенной площади выступит Земфира. Изначально организаторы анонсировали ее концерт как бесплатный, но позже оказалось, что на выступление необходимо купить билет. Мундиаль пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в Петербурге, Москве, Ростове-на-Дону, Казани, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Волгограде и Сочи. Официальным талисманом турнира стал волк Забивака.