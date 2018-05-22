В Петербурге хотят запустить сервис по аренде электросамокатов

В Петербурге хотят организовать сервис аренды электросамокатов. Оператор каршеринга YouDrive, который уже запустил услугу в Москве, собирается это сделать после оценки результатов в столице.

«Dockless-модель шеринга электросамокатов легко применима к любому городу, поэтому, разумеется, мы рассматриваем возможность появления в Петербурге. При этом желательно наличие в этом городе развитой инфраструктуры и безбарьерной среды», — сообщил директор по маркетингу YouDrive Кирилл Курашев.

В компании не считают, что развитию проекта помешает конкуренция со стороны велопроката. Что касается цен на услуги, то в Москве стоимость аренды самоката составляет 5 рублей в минуту. Будет ли отличаться стоимость аренды в Петербурге, пока неизвестно.