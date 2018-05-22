Очевидцы сняли на видео, как лосенок купается в озере Гатчинского парка

Очевидцы засняли на видео, как в озере Дворцового парка Гатчины искупался лосенок. Об этом горожане сообщили в группе «Гатчинский народный парк».

Дикое животное в этих местах видят не впервые. Его фотографии выкладывали в сеть 12 и 13 мая.

На прошлой неделе выбравшийся из леса лось привлек внимание автолюбителей в Красногвардейском районе Петербурга. Автомобилисты предупреждали друг друга о необходимости быть аккуратнее и следить за тем, чтобы животное не выбежало на проезжую часть.

В августе в Петербурге была проведена целая спецоперация, во время которой сотрудники МЧС пытались вывести из города дикого лося.