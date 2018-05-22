«Яндекс.Такси» и Uber объединятся в начале июня

«Яндекс.Такси» и Uber перейдут на новую объединенную платформу во всех городах в начале июня. Об объединении сервисов стало известно еще в июле прошлого года.

Для рядовых пользователей внешне ничего не изменится — для заказа поездок по-прежнему будут доступны оба приложения — «Яндекс.Такси» и Uber, однако технологические платформы сервисов объединят вокруг алгоритмов «Яндекс.Такси». К подобным платформам относятся, например, процессы распределения заказов, оптимизация маршрутов и бонусные программы.

Объединенную платформу уже тестируют в Уфе и Воронеже и, по подсчетам «Яндекс.Такси», время подачи автомобиля снизилось (с 4-5 минут до 3-3,5 минуты).