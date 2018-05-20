На Ладоге нашли флагманский корабль Ладожской флотилии, затонувший в годы блокады Ленинграда

На Ладожском озере 20 мая началась операция по подъему флагмана Ладожской флотилии — сторожевого корабля «Пурга», затонувшего в годы блокады Ленинграда. Точное местонахождение судна удалось узнать белорусскому водолазу Игорю Матюку, сообщает Sputnik Беларусь.

По словам водолазов, найти почти стометровую «Пурга» оказалось непросто. Дно Ладоги в районе «Дороги жизни» звенит на приборах. Однако белорусскому экстремалу удалось зафиксировать координаты корабля. После подъема на поверхность из него хотят сделать памятник всем кораблям Ладожской флотилии. Планируется, что экспонат установят в музее «Дороги жизни».

«На дне придется с ювелирной точностью отделить части будущего памятника от судна, но все равно некоторое элементы будут высотой более шести метров. И это при постоянном волнении в акватории озера», — рассказал водолаз Игорь Матюк.

Ладожская военная флотилия — войсковое формирование в составе ВМФ СССР. Базировалась на Ладожском озере и прилегающих водных путях. Существовала в период 1939-1940 годах и 1941-1944 годах. Участвовала в Советско-финской и Великой Отечественной войнах. С момента начала блокады Ленинграда основной задачей флотилии стало снабжение города и эвакуация гражданского населения. Базу перенесли в Новую Ладогу, а в районе Осиновецкого маяка разместили портовые сооружения для погрузки и разгрузки судов. К 29 октября 1941 года корабли флотилии проложили по дну водоема 43 км бронированный многоканальный «Кабель жизни», ставший единственным каналом проводной связи блокированного Ленинграда с внешним миром.

По материалам «ДП»