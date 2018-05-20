В Петербурге обещают безоблачный солнечный понедельник

  • фото: @__erratic__

Синоптики обещают петербуржцам теплое и солнечное начало рабочей недели.

Как сообщает главное управление МЧС по городу, 21 мая в Северной столице будет малооблачно и без осадков.

Ночью в Петербурге будет 9-11 градусов тепла, днем воздух прогреется до 21-23 градусов.

Атмосферное давление будет повышаться.

По материалам «Фонтанка.ру»

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