В Петергофе открыли летний сезон и фонтаны — фоторепортаж

В Петергофе на Большом каскаде прошел весенний Праздник фонтанов — официальное открытие летнего сезона в парке. Тема этого года —100-летие музейной жизни бывших пригородных императорских резиденций Петербурга.

Это красочное световое шоу с фонтанами, наряду с которыми стартовал масштабный проект, посвященный музейной истории Петергофа, Царского Села, Гатчины и Павловска.