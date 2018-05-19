В Петергофе открыли летний сезон и фонтаны — фоторепортаж

В Петергофе на Большом каскаде прошел весенний Праздник фонтанов — официальное открытие летнего сезона в парке. Тема этого года —100-летие музейной жизни бывших пригородных императорских резиденций Петербурга.

Это красочное световое шоу с фонтанами, наряду с которыми стартовал масштабный проект, посвященный музейной истории Петергофа, Царского Села, Гатчины и Павловска.

  • фото: Михаил Стацюк

  • фото: Михаил Стацюк

  • фото: Михал Стацюк

  • фото: Михал Стацюк

  • фото: Михал Стацюк

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также

Новости партнеров