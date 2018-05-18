У Лахта Центра развернули зенитные ракетно-пушечные комплексы

Начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов подтвердил "Фонтанке", что учения связаны с предстоящим мундиалем, который пройдет с 14 июня по 15 июля. Ранее стало известно, что системы ПВО будут охранять небо над Крестовским островом.

Для этого около стадиона стадиона «Санкт-Петербург», в радиусе 5 километров установят два специальных два комплекса. Предполагается, что основной их задачей будет защита стадиона от беспилотников, в том числе перехват дронов с помощью радиоэлектронной борьбы.

По материалам «Фонтанки»