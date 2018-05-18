У Лахта Центра развернули зенитные ракетно-пушечные комплексы
В пресс-службе Западного военного округа «Фонтанке» пояснили, что проходит тренировка подразделений ПВО. Данный комплекс используется как элемент многоэшелонированной системы противовоздушной и противоракетной обороны для отслеживания и уничтожения различных объектов: от спутников и баллистических ракет до квадрокоптеров. Особенность комплекса «Панцирь-С1» состоит в совмещении многоканальной системы захвата и сопровождения целей с ракетно-артиллерийским вооружением, создающей непрерывную зону перехвата цели по высоте (минимальная) от 0 м и по дальности (минимальная) от 200 м. Досягаемость по высоте – 15 км, по дальности – 20 км, даже без внешней поддержки.
Начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов подтвердил "Фонтанке", что учения связаны с предстоящим мундиалем, который пройдет с 14 июня по 15 июля. Ранее стало известно, что системы ПВО будут охранять небо над Крестовским островом.
Для этого около стадиона стадиона «Санкт-Петербург», в радиусе 5 километров установят два специальных два комплекса. Предполагается, что основной их задачей будет защита стадиона от беспилотников, в том числе перехват дронов с помощью радиоэлектронной борьбы.
По материалам «Фонтанки»
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