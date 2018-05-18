Куда пойти на «Ночь музеев»-2018

Музей театрального и музыкального искусства

Экспозиция дома-музея Ф.И. Шаляпина превратится в тотальную арт-инсталляцию с историческими экскурсиями, здесь можно будет послушать арии и примерить костюмы персонажей опер, увидеть спектакль «Прогулки по текстам Данте и Бродского», а в закрытом обычно внутреннем дворе покажут перфомансы. В Театральном музее выступят девичьи супер-группы Phoenix a capella band и «Сестра Петра», а также пройдет карнавальное шествие по площали Островского; в Шереметевском дворце – уличный цирк и духовой поп-оркестр и уроки по строительству музыкальных инструментов из мусора; в Музее-квартире актеров Самойловых - уроки шляпного мастерства и живописи для детей и взрослых; в Музее-квартире Н. А. Римского-Корсакова - экскурсии с музыкальными метаморфозами и аттракционы новой мультимедийной экспозиции.

Программа