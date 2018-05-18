Куда пойти на «Ночь музеев»-2018
В ночь с 19 на 20 мая в Петербурге вновь пройдет общегородская акция «Ночь музеев» — 117 музеев, галерей, библиотек, выставочных и концертных залов будут открыты до рассвета, а в 55 из них с 18:00 до 6:00 будет представлена специальная программа: перфомансы, выставки одного дня, концерты, спектакли, авторские экскурсии и лекции. Мы выбрали лучшее.
Порт Севкабель
В главном общественном пространстве этого лета можно будет не только полюбоваться морским закатом, но и увидеть старые городские автобусы – с подробными описаниями и в состоянии до и после реставрации. Заодно можно будет принять участие в процессе восстановления транспорта, чтобы «почувствовать уважение к конструкторам прошлого». Также в порту будет музыка: начнет Роман Петров aka DJ Rowman, продолжит ВИА «Пролетарское Танго», а рассвет здесь встретят со знатоком советского фанка Никитой Бучом.
Большой зал Филармонии им. Д.Д. Шостаковича
Здесь пройдут 12 ночных концертов, на которых можно будет проследить за метаморфозами танго, услышать джазовые аранжировки, сочинения Равеля, Бетховена и Гласса, понять замысел композиторов, сочинявших свои произведения на тему «Времен года» и проследить, как трансформировались музыкальные стили. В программе: произведения, посвященные Петербургу, «Ночные танцы Дон-Жуан-Кихота» и концерт «Метамодерн. Метаморфозы русской пустоты» МолОт-ансамбля. Рассвет будут встречать под звуки органа.
Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков
В музее на канале Грибоедова открылась выставка «Осторожно, дети!», среди участников которой Илья Кабаков, Оскар Рабин, Соломон Россин, Максим Кантор, Владимир Дубосарский, Леонид Цхэ. По случаю «Ночи Музеев» здесь пройдет лекция психолога об отношениях с матерью как основе развития личности, авторская интерактивная экскурсия, перформативные DJ-сеты, концерт Super Collection Orchestra и бесшумная вечеринка-эксперимент «Танцующие в тишине», все участники которой будут в наушниках.
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме
В музее Анны Ахматовой планируют развивать идеи абсурда: там откроют портал Зазеркалье Льюиса Кэрролла. Поэт Дмитрий Озерский будет читать стихи под аккомпанемент музыкантов группы «АукцЫон», театр пластики рук Hand Made расскажет несколько историй об Алисе, в галерее «Сарай» пройдет Безумное Чаепитие, а ансамбль «Олимпик Брасс» сыграет джаз.
Музей театрального и музыкального искусства
Экспозиция дома-музея Ф.И. Шаляпина превратится в тотальную арт-инсталляцию с историческими экскурсиями, здесь можно будет послушать арии и примерить костюмы персонажей опер, увидеть спектакль «Прогулки по текстам Данте и Бродского», а в закрытом обычно внутреннем дворе покажут перфомансы. В Театральном музее выступят девичьи супер-группы Phoenix a capella band и «Сестра Петра», а также пройдет карнавальное шествие по площали Островского; в Шереметевском дворце – уличный цирк и духовой поп-оркестр и уроки по строительству музыкальных инструментов из мусора; в Музее-квартире актеров Самойловых - уроки шляпного мастерства и живописи для детей и взрослых; в Музее-квартире Н. А. Римского-Корсакова - экскурсии с музыкальными метаморфозами и аттракционы новой мультимедийной экспозиции.
Библиотека Гоголя
Здесь пройдут «Пять чувств русской литературы» – это иммерсивная программа в пяти залах библиотеки, представляющая собой интерпретацию произведений русских классиков через разные органы чувств. За обоняние, например, будет отвечать Demeter, на площадке «Литературной кухни» можно будет узнать рецепты из любимых книг, а в «Поэтической комнате» зазвучат голоса Иосифа Бродского, Владимира Маяковского, Анны Ахматовой и других великих поэтов.
Arts Square Gallery
В галерее на Итальянской можно будет увидеть оригиналы работ Сальвадора Дали и сюрреалистическое цирковое световое шоу, вдохновленное гравюрами испанца. Также здесь прочтут лекцию «Литературная классика: Фауст, Дон Жуан, Венера в мехах» о книжной графике Дали и покажут фильм Вуди Аллена «Полночь в Париже».
Выборгский замок
Если вы готовы пожертвовать всей программой ради одной (но очень важной!) выставки, отправляйтесь в Выборг – там по случаю «Ночи музеев» можно будет увидеть коллекцию археологических предметов из фондов музея-заповедника, включающую находки от каменного века до периода расцвета материальной культуры древних карел в XII – XIV вв. Также на экспозиции расскажут об археологической сенсации 2017 года – научном открытии группы каменных курганов «Большой Бор I», созданных в эпоху бронзы (1000 – 2000 лет до н. э.). Внутри курганов были обнаружены следы погребального обряда: остатки кострищ, кальцинированные кости, а также бронзовый нож.
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