В Выборгском замке впервые покажут уникальные находки бронзового века

В рамках акции «Ночь музеев» в Выборгском замке уже по традиции организуют эксклюзивные экскурсии по местам, не доступным для петербуржцев в обычное время.

19 мая откроется выставка Выборгского объединенного музея-заповедника «Сокровища земли карельской», на которой посетители смогут увидеть уникальную коллекцию археологических предметов из фондов музея-заповедника, включающую находки от каменного века до периода расцвета материальной культуры древних карел в XII – XIV вв.

Помимо этого на экспозиции расскажут об археологической сенсации 2017 года – научном открытии группы каменных курганов «Большой Бор I», созданных в эпоху бронзы (1000 – 2000 лет до н. э.). Внутри курганов были обнаружены следы погребального обряда: остатки кострищ, кальцинированные кости, а также бронзовый нож.

Открытие экспозиции в 20:00. Узнать подробности и приобрести билеты можно здесь.