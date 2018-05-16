Отсутствие туалетов, урн и кондиционеров — 8 главных вопросов петербуржцев о работе метро
Пожалуй, вокруг работы метро сложилось немало городских мифов. За годы у петербуржцев накопилось много вопросов о насущном: почему в подземке нет урн, туалетов и кондиционеров, каким образом поручень на эскалаторе движется быстрее ступенек и многом другом.
В связи с этим петербургский метрополитен решил создать отдельный Telegram-канал «Метро.Повседневности», в котором его сотрудники выкладывают развернутые ответы. Мы собрали лучшие из них.
Почему нет пересадки между зеленой и фиолетовой линиями?
В подземке рассказали, что в оригинальном проекте станции, которую начали строить еще в 80-х годах XX века, пересадочный узел предполагался, а в торце станции был установлен специальный задел под переход на зеленую линию. Проект так и не реализовали, хотя в метрополитене признают, что необходимость сделать переход в этом месте есть.
В метрополитене считают, что пересадка определенно нужна и что она поможет значительно разгрузить поток пассажиров на центральных станциях города.
Почему в вагонах нет кондиционеров?
Три дня в Петербурге стояла рекордная жара и такого в истории метеонаблюдений не было никогда. В связи с этим проблема духоты в вагонах подземки стоит особенно остро и многие горожане недоумевают, почему в метро нет современной системы охлаждения.
Оказывается, это связано с тем, что постоянная температура в метро поддерживается общей системой вентиляции и необходимости в отдельных кондиционерах нет.
Почему в подземке нет урн и туалетов?
Установка туалетов в нижних вестибюлях станций проблематична как с технической, так и с финансовой точки зрения. Кроме того, ее запрещают санитарно-эпидемиологические требования о минимальном расстоянии между общественным туалетом и зоной массового скопления людей. При этом в метрополитене есть служебные туалеты, куда обычных граждан не пускают. Обычным пассажирам в пресс-службе подземки напомнили, что у каждой станции есть платные туалеты.
Мусорные урны в метрополитене не размещают по соображениям безопасности. Их убрали из-за терактов в метро Москвы. Жители Петербурга также интересовались, почему в метро нельзя спускаться с велосипедами. В подземке ответили, что ехать на эскалаторе с таким грузом небезопасно, а кроме того, велосипедом можно испачкать одежду других пассажиров.
Почему поручень на эскалаторе движется быстрее ступенек?
Еще одна популярная «загадка» работы метро. Поручни и ступени — два разных механизма в эскалаторе. Поручни прокручиваются тяговой цепью через отдельный приводной блок. Ступени же приводятся в действие одним большим электроприводом.
Теоретически поручни и ступени могут двигаться с одной скоростью, однако для метро это трудозатратно, да и к тому же нецелесообразно: при нормальном функционировании эскалатора допустимая разница скоростей составляет всего 2 %.
Зачем сигналят машинисты поездов при подъезде к станции?
В тоннелях работают бригады, которые необходимо предупреждать перед приближением очередного состава. Поэтому каждый поезд, проходящий тоннель, в котором выполняются работы, должен подать предупредительный сигнал. Кроме того, обязательно сигнал подают и все первые утренние поезда, предупреждая рабочие бригады, заканчивающие ночную смену. Правилами предусмотрена и подача сигнала, если в тоннеле включено рабочее освещение. В таких условиях рабочим, находящимся в тоннеле, необходимо дополнительное оповещение, так как свет фар головного вагона уже не так заметен.
Откуда взялся запрет на съемки?
Запрет на проведение съемки касается только профессиональных фото и связан с предотвращением несанкционированных рекламных съемок, а с телефона снимать можно беспрепятственно.
«Фотокадры, сделанные обычными пассажирами или туристами? Никаких проблем. Да, метрополитен — это действительно объект стратегической важности, на территории которого действуют разнообразные ограничения. Но частная фотосъемка под запреты не подпадает», — объяснили в подземке.
Почему не на всех станциях есть пандусы и лестничные подъемники?
До 2004 года приспособления для помощи маломобильным пассажирам в метро не были обязательными. По этой причине их нет на старых станциях. С апреля 2017 года в подземке работает Дистанция обеспечения мобильности пассажиров: петербуржцы с инвалидностью, пожилые люди и мамы с колясками могут обратиться за помощью к дежурным по станциям.
Почему на эскалаторе нужно стоять справа, а идти слева?
В правилах подземки нет четкого указания, что стоять на эскалаторе нужно именно справа. Это касается только режима работы эскалаторов в час пик, когда необходимо следовать указаниям работников метро и вставать на эскалатор с обеих сторон.
В метрополитене также отметили, что привычка стоять на эскалаторе справа, а не слева, объясняется ПДД, где обгон совершается слева.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.