Отсутствие туалетов, урн и кондиционеров — 8 главных вопросов петербуржцев о работе метро

Пожалуй, вокруг работы метро сложилось немало городских мифов. За годы у петербуржцев накопилось много вопросов о насущном: почему в подземке нет урн, туалетов и кондиционеров, каким образом поручень на эскалаторе движется быстрее ступенек и многом другом.

В связи с этим петербургский метрополитен решил создать отдельный Telegram-канал «Метро.Повседневности», в котором его сотрудники выкладывают развернутые ответы. Мы собрали лучшие из них.