Дача Кочкина, признанная объектом культурного наследия, обрушилась в Сестрорецке

У дачи Кочкина в Сестрорецке обрушилась башня. Об этом сообщил «Градозащитный Петербург».

Здание на улице Максима Горького, 8, было построено приблизительно в 1906 и признано в 2016 году объектом культурного наследия. На протяжении нескольких лет оно находилось в удручающем состоянии.