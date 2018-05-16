Дача Кочкина, признанная объектом культурного наследия, обрушилась в Сестрорецке
У дачи Кочкина в Сестрорецке обрушилась башня. Об этом сообщил «Градозащитный Петербург».
Здание на улице Максима Горького, 8, было построено приблизительно в 1906 и признано в 2016 году объектом культурного наследия. На протяжении нескольких лет оно находилось в удручающем состоянии.
Массовое строительство дач и усадеб в Сестрорецке началось в конце 19-го века, когда построили Приморскую железную дорогу, соединяющую город с Петербургом. Сестрорецк превратился в курорт и представители петербургской элиты принялись строить причудливые домики с башнями, верандами и террасами. В конце 40-х уцелевшие после войны дачи отдали под детские сады и летние лагеря.
Фото: citywalls.ru
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