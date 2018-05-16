В петербургском метро рассказали о пересадочном узле на станции «Адмиралтейская»

Новый пересадочный узел может появиться на станции «Адмиралтейская». Как поясняется в telegram-канале «Метро. Повседневности», в оригинальном проекте станции, которую начали строить еще в 80-х годах XX века, пересадочный узел предполагался, а в торце станции был установлен специальный задел под переход на «зеленую линию».

Как пояснили в подземке, научно-исследовательский проектный институт «Ленметрогипротранс» предложил построить сдвоенную односводчатую станцию над существующими тоннелями Невско-Василеостровской линии, которые проходят в нескольких десятках метрах от предполагаемого перехода. Однако пока что у петербургских метростроителей нет опыта по возведению станций на действующих участках без перекрытия движения на линии, хотя технологически это возможно.

Представители метрополитена отмечают, что необходимость в этом пересадочном узле есть. Он поможет разгрузить пассажиропоток на центральных станциях города. Точные сроки возможного появления пересадочного узла на «Адмиралтейской» пока не называются. В ближайшие годы проект в разработку не запустят, это связано со строительством других станций подземки.

По материалам «ДП»