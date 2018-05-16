В Петербурге заметили «пылевое торнадо»
Жители Приморского района засняли на видео на Богатырском проспекте настоящее «пылевое торнадо», которое поднялось в воздух на несколько метров.
Ранее петербургские активисты запустили в соцсетях запустили акцию #пыль, в рамках которой петербуржцев попросили измерить уровень пыли на городских улицах. В течение трех дней в Петербурге фиксировали температурные рекорды - такого жаркого и сухого мая не было уже несколько десятилетий. 15 мая столбик термометра поднялся до 30 градусов. В понедельник,14 мая, температура воздуха достигала 29,3 градуса. Такой жары в этот день не было за всю историю наблюдений за погодой в нашем регионе.
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