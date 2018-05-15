Вход в парк «Ораниенбаум» станет платным

Администрация ГМЗ «Петергоф» вводит платный вход в парк Ораниенбаума. После 26 мая за прогулку возле прудов и дворцов налоговым резидентам России придется заплатить по 100 рублей.

Есть льготы: по 70 рублей будут брать со студентов дневной формы обучения и учащихся старше 16 лет, пенсионеров, многодетных родителей, ветеранов боевых действий, лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы, в Семипалатинске, а также с педагогов, сопровождающих группы.

При этом продолжат ходить в парк бесплатно смогут дети до 16 лет, ветераны Великой Отечественной, герои Советского Союза и России, полные кавалеры ордена Славы, инвалиды I и II групп и некоторые другие группы граждан. С полным списком льгот и расценок уже можно ознакомиться на сайте музея-заповедника, если вводить дату посещения с 26 мая. Стоимость входного билета для иностранцев составит 300 рублей.

В администрации решение объяснили необходимостью финансирования деятельности ГМЗ, добавив, что раньше не вводили плату из-за ремонта на территории. А теперь примерно половина парка «приведена в порядок».

24 в Ораниенбауме планируют открыть после двухлетней реставрации Дворец Петра III, а 5 июля — три новых зала Китайского дворца.

С 21 по 27 июня 2018 года за вход на территорию Летнего сада в Петербурге также будут брать плату. Это связано с проведением фестиваля «Императорские сады России», который в 2018 году переедет из Михайловского сада. Цена за входной билет пока не установлена.

По материалам «Фонтанки»

Фото: @edupiter