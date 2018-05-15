Организаторы ЧМ-2018 пообещали петербуржцам облегчить жизнь в дни матчей

Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 2018 года в РФ к моменту проведения игр может скорректировать зоны перекрытия городских улиц и магистралей в Петербурге. Решение будет принято после анализа итогов проведения тестовых матчей.

«Мы будем корректировать зоны перекрытия, чтобы не так дискомфортно было другим горожанам, которые просто занимаются своими делами», — отметил 15 мая директор АНО «Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 2018 года в РФ» Кирилл Поляков.

По его словам, корректировки идут во всех городах чемпионата: меняются места остановки автобусов-шатллов и их маршруты в местах пересечения людских потоков. В Петербурге во время игры «Зенита» и «СКА-Хабаровск», как отметил Поляков, не были востребованы шаттлы в Пулково. Правда, в большей мере это было связано с тем, что 13 мая не было большого числа приезжих фанатов футбола. В дни игр чемпионата мира, когда приедут иностранцы, обстановка будет, разумеется, другой, заявил Поляков.

«По некоторым городам мы добились того, что через 40 минут после финального свистка мы снимаем все перекрытия и все едут без особых проблем. В Петербурге это время немного затянулось, потому что были еще послематчевые мероприятия. Хотя мы за 50 минут разгрузили чашу стадиона и через 2 часа начали снимать все шатллы, потому что там уже никого не было.Мы будем ещё минимизировать время, чтобы было минимальное ущемление прав горожан», — отметил Поляков.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах РФ. Петербург примет матчи группового этапа, 1/8 финала и один из полуфиналов. К предстоящем мундиалю в городе 13 мая открыли станцию «Новокрестовская», которая проработала до вечера в тестовом режиме. В постоянном режиме ее откроют вместе со станцией «Беговая» ближе ко дню города 27 мая. Кроме того, 13 мая в Петербурге открыли мост Бетанкура, соединяющий Васильевский остров и Петроградскую сторону.

По материалам «Фонтанки»