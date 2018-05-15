Выбравшийся из леса лось гуляет по Красногвардейскому району Петербурга

Выбравшийся из леса лось привлек внимание автолюбителей в Красногвардейском районе Петербурга. Пока рогатый на проезжую часть не заходит, но коллег по дороге просят о бдительности.

Как рассказали «Фонтанке» очевидцы, животное заметили утром 15 мая в районе пересечения Муринской дороги и дороги в Рыбацкое. Участок со всех сторон окружен деревьями, и около девяти утра лось от них далеко не отходил. Сохатый лениво двигается к новостройкам, компанию ему составляют дворовые псы, которые держатся от лося на почтительном расстоянии.

Водители просят тех, чей маршрут включает в себя объездную дорогу, быть особенно внимательными и не попасть в ДТП с лосём.

 

В августе в Петербурге была проведена целая спецоперация, во время которой сотрудники МЧС пытались вывести из города дикого лося.

По материалам «Фонтанки»


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