Приток Невы в Петербурге стал красным

Река Мурзинка в Невском районе Санкт-Петербурга изменила цвет. Красный окрас водоёма у себя под окнами заметили горожане 12 мая.

«Она у нас как хамелеон. Постоянно меняет цвет. От ядовито-желтого до кроваво-красного. Втекает в Неву. По-моему, ее можно вливать в бензобак», — написала в социальной сети жительница Невского района.

Река Мурзинка имеет богатый шлейф цветовых перерождений. В октябре 2016 года приток Невы окрасился в белый. За загрязнение к административной ответственности привлекли компанию «Балтикстрим». Однако точный ингредиент, изменивший цветность воды, установить не удалось. Уже в марте 2017 года водоём снова побелел.

По материалам «Фонтанка.ру»