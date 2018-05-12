В Петербурге ограбили штаб казаков, подозреваемый — бывший атаман, вступивший в орден тамплиеров

В Петербурге произошло ограбление в штабе казачьего общества «Казачья стража». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МВД. Подозреваемый в ограблении — бывший атаман, которого разжаловали из-за вступления в орден тамплиеров.

В штабе казаков на Боровой улице пропали предметы антиквариата, при этом двери и окна повреждены не были. Исчезли антикварные шашки, кавалерийский карабин, сабли, нагайка и свистовой горн, также был похищен мальтийский кинжал.

Наказной атаман «Казачьей стражи» Виктор Царьков, обратившийся в полицию, рассказал «Интерфаксу», что обнаружил на месте преступления следы ритуала с использованием тухлой рыбы:

«Как мы предполагаем, там [в штабе] были проведены какие-то ритуальные действия: в помещении была разбросана тухлая рыба с оторванными головами, к кресту председателя совета стариков была приколота белая перчатка».

Царьков также добавил: «До этого мы выводили на чистую воду нашего предыдущего атамана Юрия Бугаева. На доске позора в штабе есть плакаты о том, что он уже довольно давно состоит в масонском ордене общества тамплиеров и занимает там высокий пост командора. Мы узнали об этом недавно и категорично поставили вопрос о том, что православный человек не может там состоять».