Сегодня, 12 мая в 12.00 Государственный Эрмитаж проведет День Эрмитажного кота — у горожан появится возможность посетить музейные подвалы и пройтись маршрутом «Там, где живут кошки» — впервые после пожара.

Традиционный День Эрмитажного кота — это встреча с усатыми-полосатыми, живущими «на карантине» и народная забава «найди кота в подвалах Зимнего». Также в этом году посетители музея впервые увидят фигурку кота, выполненную на Фарфоровом заводе Ф. Я. Гарднера в 1850-е – 1870-е годы, и фигурку кошки, созданную на Фарфоровом заводе А.Г. Попова в 1810-е – 1850-е годы. Оба предмета относятся к собранию Отдела истории русской культуры. Выставка-событие «... Московский озорной гуляка» откроется в 13.00 в фойе Эрмитажного театра.

С 12.00 до 16.00 в залах музея будет проходить игра «Кошки в Эрмитаже или Путешествие с эрмитажным котом», а в Большом дворе будет работать художественная мастерская.

Встретиться с эрмитами, посмотреть выставку и прогуляться к котам по подвалам Эрмитажа можно будет также с 12.00 до 16.00. Вход бесплатный.

По материалам «Фонтанка.ру»