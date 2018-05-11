Синоптики обещают еще большее потепление на выходных в Петербурге

Синоптики обещают беспрецедентно хорошую погоду в Петербурге на выходных. Воздух в городе прогреется выше 20 градусов.

По данным Северо-Западного УГМС, в субботу столбик термометра поднимется до 21-23 градусов. В воскресенье будет еще теплее — от 23 до 25. Дождей не ожидается, будет малооблачно.

На этой неделе петербуржцы массово выкладывали в Instagram фотографии цветущей сакуры в Саду Дружбы на Литейном. Благодаря устойчивой теплой погоде городская флора проснулась от долгих холодов.

Фото: @andrei_mikhailov