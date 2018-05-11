Станцию «Новокрестовская» откроют в день матча «Зенита»

Станцию метро «Новокрестовская» откроют для пассажиров на вход и выход в день матча «Зенит» – «СКА-Хабаровск», который состоится 13 мая, сообщает пресс-служба КРТИ.

На подъездах к стадиону «Санкт-Петербург» запретят парковаться, въезд на Крестовский проспект и Южную дорогу ограничат. Изначально запуск «Новокрестовской» был запланирован на 29 апреля, но его пришлось отложить.

Ранее источники в РБК сообщили, что запуск станции метро «Беговая» отложили на неопределенный срок. Ее также должны были открыть 13 мая. На сайте петербургского метро появилась схема подземки, на которой отмечены новые станции Невско-Василеостровской линии и Лахтинско-Правобережной линии.