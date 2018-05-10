Пропавшие с исторического дома на Васильевском острове львиные головы обещали вернуть обратно

Компания-арендатор помещений в историческом доме на Васильевском острове, обещает вернуть горельефы львов, сообщает 78.ru.

Представитель компании Руслан Гасанов, по инициативе которой сбили львов с фасада здания, рассказал журналистам, что беспокоится по поводу судьбы лепнины не стоит. «Наше предложение к управдому было — давайте, мы за свой счёт восстановим фасад здания, в том числе этих львов. Мы предложили это, согласовали с архитектором, который восстанавливает Эрмитаж, о том, что она сделает нам идентичные копии, в течение двух-трёх недель львы будут на месте», — рассказал он.

В свою очередь координатор общественного движения «Живой город» Дмитрий Литвинов рассказал, что возможен вариант возбуждения уголовного или административного дела. «Если это сделали нарочно, чтобы сделать вывеску, например снесли голову, и теперь там будет вывеска магазина, то фактически это преступление» , — считает он.

Напомним, ранее очевидцы сообщили, что новый арендатор помещений на первом этаже дома 32 на 13-й линии Васильевского острова сбил старинную лепнину в виде голов львов. Дом 32 — исторический, дореволюционной постройки (примерная датировка — 1909-1910 годы). Построен архитектором А. Прохоровым.