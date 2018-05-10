Видео дня: головокружительная съемка со шпиля Лахта Центра

На шпиле самого высокого небоскреба Европы будет расположена обзорная площадка (87 этаж), на которую смогут подняться посетители. Оставшаяся часть шпиля станет техническим пространством. Башню планируют достроить к концу этого года.

«Газпром» ранее получил разрешение на строительство второй очереди штаб–квартиры в Лахте. К строящейся 462–метровой башне прибавится еще один комплекс высотой 88 м.