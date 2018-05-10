Видео дня: головокружительная съемка со шпиля Лахта Центра

Лахта Центр опубликовал в своем Instagram по-настоящему головокружительное видео высотных работ. Рабочий-монтажник забрался на самую верхушку шпиля, на высоту в 462 метра. 

 

На шпиле самого высокого небоскреба Европы будет расположена обзорная площадка (87 этаж), на которую смогут подняться посетители. Оставшаяся часть шпиля станет техническим пространством. Башню планируют достроить к концу этого года.

«Газпром» ранее получил разрешение на строительство  второй очереди штаб–квартиры в Лахте. К строящейся 462–метровой башне прибавится еще один комплекс высотой 88 м.


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