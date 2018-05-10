Бумага кроет камень: в Петербурге появилась инсталляция о противостоянии Telegram и Роскомнадзора

Петербургский стрит-арт художник Hioshi установил инсталляцию «Бумага кроет камень» о противостоянии мессенджера Telegram и Роскомнадзора на пересечении Невского проспекта и Большой Морской улицы. Скульптура размером около полтора метра сделана из оргалита, декоративного бетона и керамики.

«Бумажный самолетик, размазавший по асфальту чиновника Роскомнадзора с каменным топориком в руках — это самая точная иллюстрация происходящего последние три недели. Играя в «Камень ножницы бумага», я всегда задавался вопросом о том, какая механика победы бумаги над камнем. Благодаря Роскомнадзору теперь мне понятно, что бумажный самолетик роняет репутацию ведомства, размазывает его профессиональные навыки и побеждает тот каменный топор с которым Роскомнадзором пытается с этим самолетиком бороться», — рассказал художник «Собака.ru».

Ранее художник разместил в офисе «ВКонтакте» робота, который бесконечно листает соцсети, на набережной реки Фонтанки установил инсталляцию о тех, кто не успел приобрести биткоины, а в Прачечном переулке появилась скульптура, изображающая очередь к банкоматам.

Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram 16 апреля по решению суда, поскольку администрация мессенджера не передала ключи шифрования ФСБ. Ведомство в ночь на 27 апреля внесло в реестр запрещенных сайтов некоторые IP-адреса «ВКонтакте», «Яндекса», Twitter, Facebook и «Одноклассников», а также Amazon, Microsoft и Google. Через некоторое время адреса разблокировали.