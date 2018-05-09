Netflix экранизирует роман Стивена Кинга «В высокой траве»

Компания Netflix экранизирует фильм по мотивам книги «В высокой траве», которая написана Стивеном Кингом и его сыном Джо Хиллом.

Это история о брате с сестрой Кэл и Бекки, которые отправляются на машине путешествовать по Америке. В дороге они делают остановку в Канзасе, где громкий крик о помощи заводит ребят в кукурузное поле, из которого невозможно выбраться.

Винченцо Натали — автор «Куба» и «Химеры», а также снявший несколько эпизодов «Мира Дикого запада» станет режиссером фильма. Актерский состав пока неизвестен, но съемки ленты начнутся летом в Торонто.