По Невскому проспекту идут десятки тысяч человек в составе «Бессмертного полка» — фоторепортаж

Шествие «Бессмертного полка» началось на Невском проспекте. В акции принимают участие десятки, а скорее — сотни тысяч человек. Оценить общее количество участников пока сложно.

Первые из них уже пересекли площадь Восстания и направляются в сторону Дворцовой — там шествие должно завершиться. Всего пройти участникам акции предстоит около 4 километров.

По материалам «Фонтанка.ру»