По Невскому проспекту идут десятки тысяч человек в составе «Бессмертного полка» — фоторепортаж
Шествие «Бессмертного полка» началось на Невском проспекте. В акции принимают участие десятки, а скорее — сотни тысяч человек. Оценить общее количество участников пока сложно.
Первые из них уже пересекли площадь Восстания и направляются в сторону Дворцовой — там шествие должно завершиться. Всего пройти участникам акции предстоит около 4 километров.
По материалам «Фонтанка.ру»
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