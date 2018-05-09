В Петербурге умер поэт и бард Альфред Тальковский

Альфред Тальковский — заслуженный артист России, поэт и бард, ушел из жизни 8 мая, об этом сообщил «Росбалт». Артисту было 83 года.

Он был солистом Ленконцерта и проработал в его стенах более сорока лет. Также артист выступал на одной сцене с такими артистами, как Булат Окуджава, Александр Городницкий, Юрий Кукин, Эдуард Хиль.

«Петербург-Концерт» поделился : «Человек огромного таланта и широкой души, он был горячо любим публикой во всех уголках нашей страны. Его творчество, неповторимое и пронзительное, сочетало в себе музыку, поэзию, художественное слово и драматическое искусство. Выступления Альфреда Михайловича всегда собирали полные залы».