В Петербурге умер поэт и бард Альфред Тальковский
-
фото: http://newtribuna.ru
Альфред Тальковский — заслуженный артист России, поэт и бард, ушел из жизни 8 мая, об этом сообщил «Росбалт». Артисту было 83 года.
Он был солистом Ленконцерта и проработал в его стенах более сорока лет. Также артист выступал на одной сцене с такими артистами, как Булат Окуджава, Александр Городницкий, Юрий Кукин, Эдуард Хиль.
«Петербург-Концерт» поделился : «Человек огромного таланта и широкой души, он был горячо любим публикой во всех уголках нашей страны. Его творчество, неповторимое и пронзительное, сочетало в себе музыку, поэзию, художественное слово и драматическое искусство. Выступления Альфреда Михайловича всегда собирали полные залы».
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.