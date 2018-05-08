В петербургской подземке рассказали, почему не на всех станциях есть пандусы и лестничные подъемники

Петербургский метрополитен продолжает отвечать на самые животрепещущие вопросы петербуржцев в своем телеграм-канале «Метро. Повседневности». На этот раз в подземке рассказали, почему почему не на всех станциях есть пандусы и лестничные подъемники.

«В нашем метро есть так называемые пассажиронапряженные участки, где установка пандуса на лестницах может привести к уменьшению пропускной способности ниже допустимого уровня, а это дополнительный риск травмирования людей в часы-пик», - рассказали в метро.

Оказывается, что до 2004 года приспособления для помощи маломобильным пассажирам в метро не были обязательными. По этой причине их нет на старых станциях.

С апреля 2017 года в подземке работает Дистанция обеспечения мобильности пассажиров. Пассажиры с инвалидностью, пожилые люди и мамы с колясками могут обратиться за помощью к дежурным по станциям.

Ранее в метрополитене рассказали, почему почему поручень на эскалаторе движется быстрее ступенек, почему в вагонах нет кондиционеров, зачем сигналят машинисты поездов и откуда взялся запрет на съемки.