Петербургские коммунальщики ко Дню Победы обернули деревья в огромные георгиевские ленты

В одном из петербургских дворов в районе станции метро «Электросила» коммунальщики украсили несколько дворов, обернув деревья в огромные георгиевские ленты, пишет «Бумага».

Деревья находятся за домами 170 и 172 на Московском проспекте. 

9 мая вся Россия будет праздновать 73-ю годовщину Великой Победы. В связи с этим в Петербурге отменили разводку мостов, а подземка будет работать без перерывов. О том, какие мероприятия будут проводиться в этот день в городе, можно узнать здесь. 

Фото: Никифор Анцулевич


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