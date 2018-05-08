Петербургские коммунальщики ко Дню Победы обернули деревья в огромные георгиевские ленты
В одном из петербургских дворов в районе станции метро «Электросила» коммунальщики украсили несколько дворов, обернув деревья в огромные георгиевские ленты, пишет «Бумага».
Деревья находятся за домами 170 и 172 на Московском проспекте.
9 мая вся Россия будет праздновать 73-ю годовщину Великой Победы. В связи с этим в Петербурге отменили разводку мостов, а подземка будет работать без перерывов. О том, какие мероприятия будут проводиться в этот день в городе, можно узнать здесь.
Фото: Никифор Анцулевич
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.