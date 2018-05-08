Петербургские коммунальщики ко Дню Победы обернули деревья в огромные георгиевские ленты

В одном из петербургских дворов в районе станции метро «Электросила» коммунальщики украсили несколько дворов, обернув деревья в огромные георгиевские ленты, пишет «Бумага».

Деревья находятся за домами 170 и 172 на Московском проспекте.

9 мая вся Россия будет праздновать 73-ю годовщину Великой Победы. В связи с этим в Петербурге отменили разводку мостов, а подземка будет работать без перерывов. О том, какие мероприятия будут проводиться в этот день в городе, можно узнать здесь.

Фото: Никифор Анцулевич