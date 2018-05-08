Петербургское метро будет работать в ночь на 10 мая

В связи с празднованием Дня Победы метро Петербурга будет работать без перерыва в ночь на 10 мая.

В это время практически все вестибюли станций будут работать на вход и выход. Исключения - вестибюли № 1 станций «Проспект Ветеранов», «Московская» и «Девяткино», вестибюли № 2 станций «Ленинский проспект», «Площадь Ленина» и «Невский проспект», а также вестибюли станций «Технологический институт — 1», «Площадь Александра Невского — 2», «Достоевская» и «Спасская».

С 2:00 до 4:30 10 мая пассажиры не смогут пополнить БСК и активировать интернет-платежи. В кассах в это время можно будет купить только жетоны.

Ранее на сайте петербургского метро появилась схема подземки, на которой отмечены новые станции Невско-Василеостровской линии и Лахтинско-Правобережной линии. Ее разместят в вагонах и на платформах за три дня до их открытия.