Петербургский врач организовал шествие «Бессмертного полка» в Антарктиде

Первое в мировой истории шествие «Бессмертного полка» пройдет накануне Дня Победы на станции Новолазаревская 63-й Российской антарктической экспедиции (РАЭ) в Антарктиде. Об этом рассказал один из организаторов акции, врач-хирург станции Михаил Воронцов.

«Каждый год с момента зарождения этой акции мы всей семьей ходили на „Бессмертный полк“ в Петербурге. В этом году, раз уж День Победы пришелся на зимовку, мы подумали, чем хуже шестой континент, раз „Бессмертный полк“ шагает по всей планете? До сих пор здесь еще не проводилось подобных мероприятий, наше будет первым. Начальник станции Юрий Нездеров одобрил наше предложение», — рассказал Воронцов.

По его словам, таблички с фотографиями родных, воевавших в годы Великой Отечественной войны, зимовщики подготовили заранее. На Новолазаревской работает 32 человека, все они 8 мая примут участие в небольшом шествии от въездных ворот станции до ее неофициального символа — большого круглого щита с изображением названия станции и карты шестого континента. Кроме того, на Новолазаревскую прибудет группа ученых с индийской станции Майтри, расположенной рядом с российской станцией. Индийские и российские полярники примут участие в праздничном обеде, а вечером их ждет салют.

По материалам «Фонтанки»