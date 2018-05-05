Петербургский художник Слава Птрк превратил дорожный знак в иллюстрацию с акции протеста

Станислав Комиссаров — уличный художник, известный как Слава Птрк, превратил дорожный знак на набережной реки Фонтанки в иллюстрацию с акции протеста. Он нарисовал рядом с пешеходом двух полицейских, ведущих его под руки. Фотографии новой работы художник опубликовал в своей группе «ВКонтакте».