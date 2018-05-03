В «Порту Севкабель» покажут полотна Цоя, участников «Кино» и «Новой Академии»

С 12 по 22 мая избранные полотна сначала покажут в Arts Square Gallery на Итальянской улице, 5 - в Доме Анны Павловой. Затем экспозиция в расширенном варианте отправится в «Порт Севкабель». Ее кураторами являются Дмитрий Мишенин, Антон Чумак и Денис Егельский.

В день открытия выставки в пространстве Порта также пройдет показ экспериментального фильма Магдалены Кроули «Сталинская кислота», снятого по сценарию Дмитрия Мишенина. Ленту будут транслировать в пространстве климатической испытательной лаборатории завода.