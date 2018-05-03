В «Порту Севкабель» покажут полотна Цоя, участников «Кино» и «Новой Академии»
С 24 по 27 мая в «Порту Севкабель» пройдет выставка-блокбастер «Новые романтики» с работами символов ленинградского андеграунда — музыкантов «Кино» Виктора Цоя, Георгия Гурьянова и Андрея Крисанова представят вместе с произведениями неоакадемистов Тимура Новикова и Дениса Егельского, и хитами от пионеров цифрового искусства, а ныне апологетов традиционной реалистической живописи - арт-группы Doping-Pong, а также проектами лауреата премии Кандинского Алексея Гинтовта, Степана Липгарта и Антона Чумака.
С 12 по 22 мая избранные полотна сначала покажут в Arts Square Gallery на Итальянской улице, 5 - в Доме Анны Павловой. Затем экспозиция в расширенном варианте отправится в «Порт Севкабель». Ее кураторами являются Дмитрий Мишенин, Антон Чумак и Денис Егельский.
В день открытия выставки в пространстве Порта также пройдет показ экспериментального фильма Магдалены Кроули «Сталинская кислота», снятого по сценарию Дмитрия Мишенина. Ленту будут транслировать в пространстве климатической испытательной лаборатории завода.
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