В Петербурге с 4 мая начинается периодическое протапливание

Со 00:00 часов 4 мая в Петербурге началось периодическое протапливание зданий. Детсады и школы будут греть в полноценном режиме.

О соответствующем распоряжении комитета по энергетике 3 мая сообщает сайт ведомства. «Во время периодического протапливания на источниках теплоснабжения осуществляется максимально возможное сокращение циркуляции теплоносителя, – говорится в сообщении. – При этом теплоснабжение дошкольных и средних образовательных учреждений, учреждений здравоохранения и социальной защиты обеспечивается в полном объеме до окончания отопительного периода».

Напомним, в прошлом году Смольный включил режим периодического протапливания с 17 мая, в 2016-м — со 2 мая.

По материалам «Фонтанки»