В саду на Литейном открывается площадка «Городского театра»

Петербургский «Городской театр» будет выступать на собственной площадке, расположенной в саду Сен-Жермен на Литейном проспекте, 46.

Открытие состоится 12 мая. В течении первых двух дней пройдут показы первого спектакля дилогии по повести Стругацких «Пикник на обочине». «Понедельник начинается в субботу» зрители смогут увидеть 16 июня. Кроме этого, пройдут показы детского спектакля «День, когда я проснулся», а также последние в сезоне «Жители разных планет», «ЖЗЛ», «Не Я» и «Левша».

Команда театра планирует развивать площадку в саду Сен-Жермен. Позже там начнут проводить лекции и дискуссии о театре, а также актерские курсы и мастер-классы.