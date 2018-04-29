Во время матча «Зенит» - ЦСКА сломалось видеотабло

Во время матча по футболу «Зенит» - ЦСКА сломалось основное табло «Санкт-Петербург Арены». Организаторам пришлось запускать резервный экран.

«Утром в день матча система трансляции на экраны вышла из строя; оперативно восстановить её работоспособность не удалось. Для соответствия регламентным требованиям силами технической группы сине-бело-голубых был собран и запущен резервный экран», – сообщили в пресс-службе футбольного клуба 29 апреля.

По словам представителей клуба, Смольный так и не передал «Зениту» инженерные системы «Санкт-Петербург Арены». Это значит, что ответственность за работу стадиона несут городские власти.

Напомним, что общая стоимость строительства «Санкт-Петербург Арены» оценивается приблизительно в 43 миллиарда рублей.

По материалам «Фонтанки».