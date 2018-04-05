Смольный не будет выселять «Дом кино» с Караванной

Смольный не будет выселять кинотеатр «Дом кино» из здания на Караванной улице. Как сообщили в пресс-службе комитета 5 апреля, между городом и Союзом кинематографистов будет заключено мировое соглашение.

Напомним, 3 апреля суд удовлетворил иск комитета имущественных отношений и подведомственного ему ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» о взыскании 3,8 млн рублей штрафа с Союза кинематографистов за незаконную перепланировку помещения и разрешил городу расторгнуть договор с арендатором.

Однако Смольный решил не пользоваться этой возможность. По условиям мирового соглашения, которое стороны заключат в арбитраже в ближайшие месяцы, договор останется в силе, а союзу кинематографистов дадут рассрочку для выплаты штрафа. К согласованию перепланировки владелец «Дома кино» уже приступил.

«Дом кино «под руководством Союза продолжит работать на Караванной улице в обычном режиме», – уточнили в КИО.

По материалам «Фонтанки»