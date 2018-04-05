Смольный не будет выселять «Дом кино» с Караванной
Смольный не будет выселять кинотеатр «Дом кино» из здания на Караванной улице. Как сообщили в пресс-службе комитета 5 апреля, между городом и Союзом кинематографистов будет заключено мировое соглашение.
Напомним, 3 апреля суд удовлетворил иск комитета имущественных отношений и подведомственного ему ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» о взыскании 3,8 млн рублей штрафа с Союза кинематографистов за незаконную перепланировку помещения и разрешил городу расторгнуть договор с арендатором.
Однако Смольный решил не пользоваться этой возможность. По условиям мирового соглашения, которое стороны заключат в арбитраже в ближайшие месяцы, договор останется в силе, а союзу кинематографистов дадут рассрочку для выплаты штрафа. К согласованию перепланировки владелец «Дома кино» уже приступил.
«Дом кино «под руководством Союза продолжит работать на Караванной улице в обычном режиме», – уточнили в КИО.
По материалам «Фонтанки»
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