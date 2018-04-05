Весне дорогу: в Ботаническом саду распустились первоцветы
Явный и самый приятный для петербуржцев признак весны — первоцветы — появились на территории Ботанического сала имени Петра Великого. Об этом сотрудники учреждения рассказали в видеотрансляции, опубликованной в группе «Вконтакте».
«Все, если уж Ботанический сад объявил о приходе весны, то она точно добралась до Питера. Первоцветам ура-а-а! Весне привет!», — отмечают в комментариях горожане.
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