Весне дорогу: в Ботаническом саду распустились первоцветы

Явный и самый приятный для петербуржцев признак весны — первоцветы — появились на территории Ботанического сала имени Петра Великого. Об этом сотрудники учреждения рассказали в видеотрансляции, опубликованной в группе «Вконтакте».

 

 

«Все, если уж Ботанический сад объявил о приходе весны, то она точно добралась до Питера. Первоцветам ура-а-а! Весне привет!», — отмечают в комментариях горожане. 


Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также

Новости партнеров