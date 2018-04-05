Улица Академика Харитона: психоделический завод, деревянная пожарная вышка и мекка дрифтеров

За окном автомобиля мелькают Коломяги и Шувалово, и вскоре улица Парашютная, выводит меня в безлюдные поля и леса. Где-то внизу мелькает невидимая глазу речка Каменка, и кажется, что город остался позади, но это иллюзия: за неприметным поворотом скрывается цель сегодняшней поездки, загадочная улица Академика Харитона. Паркую автомобиль в ее западном конце и иду пешком.

Первое, что открывается взору – здания ОАО «Климов», крупного производителя двигателей для российской военной авиации. Новые корпуса оборонного концерна были возведены недавно, в 2014 году, и на общем фоне современной петербургской промышленной архитектуры, которая, увы, не отличается зрелищностью, производят сильное впечатление. Чего стоит одно гигантское двенадцатиугольное здание во дворе предприятия, расписанное таким психоделическим узором, что его можно принять скорее за ночной клуб, а не место, где куется обороноспособность. Возвышающиеся чуть поодаль административные здания выглядят ожившими архитектурными фантазиями Якова Чернихова (представитель архитектурной футурологии раннего советского периода – прим. ред.). Жаль, что нельзя пройти на территорию предприятия – там, должно быть, скрывается еще много интересного.