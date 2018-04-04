Мост через остров Серный назовут в честь инженера Бетанкура

Мост через Малую Неву у Серного острова, который строится к чемпионату мира по футболу, получит имя инженера Августина Бетанкура, следует из постановления за подписью губернатора Георгия Полтавченко. Помимо моста через Серный, в документе от 29 апреля имена получат еще три переправы. Мост через реку Оккервиль станет Ледовым, через реку Ижора в створе Заводского проспекта и Оборонной улицы — Оборонным мостом, а мост через Невскую губу на Крестовский остров — Яхтенным.

Идею назвать мост в честь Бетанкура выдвинул ректор Петербургского государственного университета путей сообщения императора Александра I Александр Панычев, поскольку в феврале 2018 года будет отмечаться 260-летие иностранного деятеля. Августин Бетанкур — испанский и российский чиновник, ученый, генерал-лейтенант русской службы, архитектор, строитель, инженер-механик и организатор транспортной системы Российской империи. Он спроектировал леса и механизмы для подъема колонн Исаакиевского собора.

Строительство моста началось в рамках подготовки к ЧМ-2018. Мост призван улучшить транспортную ситуацию на Васильевском острове и Петроградской стороне в целом. По планам КРТИ, строительство моста через остров Серный планируется завершить 30 апреля 2018 года. ЗАО «Пилон» уже начало монтировать вантовую систему моста. Установлено четыре пары вант, а до конца марта будут установлены все 48. После чего начнется процесс их натяжения.

Мост через остров Серный представляет собой переход с вантовой частью через реку Малая Нева, который начинается на перекрестке с Уральской улицей и заканчивается Ждановской набережной, включает в себя расширение Ремесленной улицы и полную реконструкцию Ждановского моста. По проекту длина моста составляет 923 м (почти 1,23 км с подходами), мост имеет шесть полос движения, тротуар и велосипедную дорожку. Стоимость проекта ранее оценивалась в 8,79 млрд рублей.

По материалам «ДП»