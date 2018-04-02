Петербургский художник повесил плакат, стилизованный под полицейскую куртку

Петербургский уличный художник Миша Маркер разместил на перекрестке Боровой и Курской улиц арт-объект в виде плаката, напоминающего куртку полицейского. На плакате написано «Мечтаешь?».

В марте в центре города появился плакат по мотивам драмы «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». На нем Маркер написал «Нам билбордов не хватит спрашивать». Он также является автором картин о карьеристах на Невском проспекте, о кризисе на пересечении улиц Марата и Социалистической, а также о петербургской полиции.